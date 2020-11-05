Путин выразил соболезнования канцлеру Австрии в связи с терактом в Вене

Путин выразил Курцу соболезнования в связи с терактом в Вене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу в связи с терактом в Вене, произошедшем 2 ноября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин и Себастьян Курц обсудили во время телефонного разговора актуальные вопросы для Австрии и России. Среди них была и тема распространения коронавируса. Кроме того, политики затронули вопрос применения вакцин от коронавируса.

Курц поблагодарил российского президента за соболезнования и поддержку, а также заявил о важности развития сотрудничества между Россией и европейскими странами в сфере энергетики.