В Московской области электричка с людьми сошла с рельсов

На месте происшествия работают следователи и криминалисты управления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Московской области два вагона электропоезда с пассажирами сошли с рельсов. Отмечается, что авария произошла около станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили в экстренных службах столицы.

Движение приостановлено в обе стороны на участке "Толстопальцево-Лесной городок" Киевского направления, сообщает РИА Новости.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Всем пассажирам предоставили компенсационные автобусы.

Следственный комитет организовал доследственную проверку.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В СК также отметили, что сейчас на месте схода электрички с рельсов работают криминалисты и следователи. Они проводят проверки, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.