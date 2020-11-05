В Московской области электричка с людьми сошла с рельсов

На месте происшествия работают следователи и криминалисты управления
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В Московской области два вагона электропоезда с пассажирами сошли с рельсов. Отмечается, что авария произошла около станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили в экстренных службах столицы.
Движение приостановлено в обе стороны на участке "Толстопальцево-Лесной городок" Киевского направления, сообщает РИА Новости.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Всем пассажирам предоставили компенсационные автобусы.
Следственный комитет организовал доследственную проверку.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
В СК также отметили, что сейчас на месте схода электрички с рельсов работают криминалисты и следователи. Они проводят проверки, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.