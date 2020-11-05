В центре Москвы задержали мужчину, инсценировавшего собственное распятие

На Лубянке задержали мужчину, инсценировавшего собственное распятие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Москвы полиция задержала мужчину, который инсценировал собственное распятие на Лубянской площади. Художник-акционист поджёг разложенную на земле бумагу, привязал себя к кресту и встал на возвышение. На нём была искусственная кровь и надета набедренная повязка.

- ... молодой человек в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжёг огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Мужчину задержали, - передаёт ТАСС слова своего источника.

Отмечается, что полиция устанавливает личность и мотивы молодого человека.

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