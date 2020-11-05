От коронавируса в Москве умерли еще 69 пациентов Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории Москвы умерли еще 69 пациентов, зараженных коронавирусом. Общее число летальных исходов из-за инфекции или осложнений после нее с начала пандемии в российской столице достигло отметки в 7 140 случаев. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией на четверг, 5 ноября.

Напомним, что за последние сутки по всей России умерли еще 292 пациента с подтвержденным диагнозом. Медики также зафиксировали 19 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах государства.

Московский мэр Сергей Собянин сегодня сообщил, что в российской столице не планируется введения жестких ограничений или локдауна из-за пандемии коронавируса. Градоначальник отметил, что система здравоохранения города справляется с лечением инфицированных коронавирусом пациентов.

В столице при этом продлили дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов. Удаленная учеба продлилась еще на две недели — с 9 по 22 ноября.