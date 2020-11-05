Лукашенко распорядился не впускать в страну белорусов из-за пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский президент Александр Лукашенко отдал распоряжение руководству Госпогранкомитета не впускать на территорию республики белорусских граждан, которые уехали в другие страны во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в четверг, 5 ноября, в ходе совещания.

- Я уже отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в государство не только иностранцев, но и тех умных белорусских граждан, выехавших за рубеж в такое сложное время. Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Уехали туда учиться и работать – пусть там учатся и работают. Мы это не мешали, - заявил Александр Лукашенко.

После совещания у президента пограничный комитет республики посоветовал белорусам не выезжать за пределы страны. С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Это ограничение не распространяется на россиян, которые едут через территорию республики транзитом на родину, а также для лиц, прибывающих в Белоруссию через минский аэропорт.