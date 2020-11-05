Путин посмертно наградил пытавшуюся спасти подругу 10-летнюю девочку Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» российскую школьницу Катю Немцеву, которая изо всех сил пыталась спасти свою утопающую подругу. Указ главы государства появился на едином портале правовой информации.

Трагический инцидент случился в январе в Сеймском округе Курска. Две подруги девяти и десяти лет гуляли возле реки, протекающей через город. Школьницы зашли на лед, но он не выдержал, и 9-летняя девочка оказалась в ледяной воде. Ее 10-летняя подруга Катя бросилась на помощь, несмотря на огромный риск для собственной жизни. К несчастью, ледяная корка на реке треснула. Спастись девочкам не удалось. Очевидцы происшествия сообщили о трагедии в МЧС региона, но, когда спасатели приехали на место, было уже слишком поздно.

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин посмертно наградил храбрую девочку ведомственной медалью «Доблесть и отвага».