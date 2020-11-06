ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 5 ноября, приняла предложенную Россией резолюцию, в соответствии с которой 8 и 9 мая провозглашаются днями памяти всех жертв Второй мировой войны.

- Генассамблея Организации Объединенных Наций предлагает странам-членам, а также организациям ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечает 8 и 9 мая как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны, - говорится в тексте принятой резолюции.

Кроме того, 1 декабря этого года совещательный орган предложил провести специальное торжественное заседание в память обо всех жертвах войны. В документе Генассамблея ООН ссылается на свою же резолюцию от 22 ноября 2004 года, в которой она объявила 8 и 9 мая днями памяти и примирения.

- Эта беспрецедентная по своим масштабам и жестокости война – огромная трагедия для всего мира. С помощью колоссальных совместных усилий и тяжких потерь была устранена огромная угроза основополагающим принципам цивилизации, - сказал в ходе обсуждения документа зампредставителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Соавторами предложенной российской стороной резолюции выступили Китай, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.