Путин посмертно наградил дворника, героически спасшего двух детей Фото: Александр ГЛУЗ

Российский президент Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 52-летнего дворника из Еврейской автономной области Станислава Фальбийчука, который ценой свой жизни героически спас двух тонущих девочек. Указ президента в четверг, 5 ноября, опубликован на официальном сайте правовой информации.

Случилась трагедия 26 мая этого года недалеко от села Калинино. Грузовик, в котором находились Станислав и его коллеги, заглох, проезжая мимо наполненного водой карьера. Когда рабочие чинили сломавшийся автомобиль, Станислав услышал отчаянные крики о помощи: в воде тонули две маленькие девочки.

Отважный мужчина, не раздумывая, бросился их спасать. Одну он вытащил на берег достаточно быстро, но, когда поплыл за второй, сам ушел под воду. Ребенка смогли поднять на берег, но ее спаситель заплатил за свой несомненный героизм собственной жизнью.

Как сообщал сайт kp.ru, Путин также посмертно наградил медалью 10-летнюю школьницу из Курса, которая всеми силами пыталась спасти свою ушедшую под лед подругу. К сожалению, обе девочки погибли.

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