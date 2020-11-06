В США обнаружили махинации с двумя миллионами голосов избирателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судебный наблюдатели в США зафиксировали почти два миллиона махинаций с голосами электората в некоторых штатах. Они опубликовали сравнение данных демографической статистики и количества бюллетеней избирателей.

Оказалось, что в 353 округах 29 американских штатов регистрацию прошли более чем на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, обладающих правом голоса. В некоторых штатах этот цифра разнилась почти в два раза. Например в Техасе было зафиксировано 187 бюллетеней на сотню избирателей.

- Мы видим безрассудство слепой рассылки бюллетеней и заявок благодаря этому исследованию «мертвых душ». Грязные списки избирателей означают грязные выборы, - сказал руководитель ассоциации судебных наблюдателей Том Фиттон.

Напомним, что в США в настоящее время продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента. Сами выборы прошли 3 ноября, но из-за эпидемии в этом году избирателям дали возможность проголосовать заранее по почте. Пока что республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден идут нога в ногу.

Как сообщал сайт kp.ru, глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв объяснил ситуацию с подсчетом голосов на выборах президента. Эксперт считает, что интрига будет сохраняться еще долгое время, а победителя объявят не скоро: впереди череда судов.

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