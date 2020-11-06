Зеленский уволил глав трех областных администраций на Украине

Зеленский уволил глав трех областных администраций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский уволил трех чиновников с постов глав областных администраций. Речь идет о Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных администрациях. Об этом сообщается в соответствующем указе главы государства в четверг, 5 ноября, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

В соответствии с документом, руководители трех областных администраций были уволены после того, как сами подали заявления. Несколько дней назад украинское правительство в ходе заседания согласовало увольнение глав указанных облгосадминистраций.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого замруководителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Комментируя данное увольнение замглавы делегации, пресс-служба главы Украины отметила, что Витольд Фокин отступил от «справедливой оценки» событий в регионе.