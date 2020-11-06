Диетолог назвал способ вернуть обоняние после коронавируса Фото: Shutterstock

Аносмия, частичная или полная потеря обоняния, - это один из основных симптомов коронавирусной инфекции. В интервью Nation News диетолог Римма Мойсенко рассказала, что поможет вернуть обоняние во время или после заболевания.

Одним из способ справиться с неприятным симптомом является прием витамина A в комплексе с жирами, сообщила эксперт. При потере обоняния следует включить в свой рацион побольше мясо, птицы, рыбы, икры, а также фруктов и овощей оранжевого цвета.

Римма Мойсенко посоветовала почаще есть орехи и добавлять в пищу оливковое масло и семена чиа. Именно эти продукты содержат большое количество необходимого для борьбы с недугом витамина.

Диетолог отметила, что для возвращения обоняния может помочь салат из моркови и заправкой из сметаны. Более того, употребление оранжевых овощей и фруктов поможет в целом легче перенести коронавирусную инфекцию.

Ранее в интервью kp.ru врач рассказала, чем еще может быть вызвана потеря обоняния кроме коронавируса. Аносмия может появиться из-за старческих изменений организма после 60 лет, при чем чаще от нее страдают мужчины. Проблемы также способно вызвать применение некоторых лекарств или воздействие токсичных химикатов.