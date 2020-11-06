Байден заявил, что подсчёт голосов близок к завершению Фото: REUTERS

Кандидат на пост американского президента от партии демократов Джо Байден заявил, что подсчет голосов скоро завершится. Во время выступления в штате Делавэр политик призвал своих сторонников сохранять терпение и спокойствие.

- Подсчет голосов близок к завершению, очень скоро мы все узнаем. Каждый голос должен быть учтен, этого мы будем добиваться. Сенатор Камала Харрис и я довольны складывающейся ситуацией. Мы не сомневаемся, что, когда завершат подсчет, сенатор Харрис и я будем объявлены победителями. Прошу вас сохранять спокойстве и терпение, - заявил Джо Байден.

В настоящее время в Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября. Главные кандидаты на пост американского лидера - республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Накануне, судебные наблюдатели в США зафиксировали махинации почти с двумя миллионами голосов избирателей. В некоторых штатах насчитали значительно больше бюллетеней, чем жителей с правом голоса.

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