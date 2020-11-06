Как не стать легкой добычей коронавируса, рассказал доктор Мясников Фото: Мария ЛЕНЦ

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников назвал способы уменьшить риски заражения коронавирусной инфекцией. О том, как не стать легкой добычей коронавируса, эксперт сообщила на своей странице в Instagram.

Мясников отметил, что у подавляющего большинства людей в группе риска есть лишний вес, поэтому им необходимо скинуть хотя бы 10-15 килограммов. Доктор также посоветовал заниматься физическими упражнениями.

- Ничто так не стимулирует иммунитет, как физическая нагрузка. Надо почаще закаляться и держать в узде хронические болезни – главные пособники вируса, - подчеркнул врач.

Телеведущий в очередной раз призвал россиян соблюдать санитарно-гигиенические меры и избегать мест массового скопления людей, чтобы наиболее эффективно противостоять пандемии коронавирусной инфекции.

Александр Мясников также заявил, что не существует стопроцентно эффективной лекарственной профилактики коронавируса, однако помочь в борьбе с инфекцией могут интерфероны, цинк и витамины С и D.

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