Украина назвала сроки обмена «всех на всех» с Донбассом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Обмен с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками по формуле «всех на всех» возможно осуществить до 15 декабря текущего года, однако это полностью зависит от согласия всех сторон. Об этом заявил заместитель главы киевской делегации по Донбассу в Минске Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24»

- Когда мы говорим о планах, мы четко определяем даты тех или иных событий. Мы убеждены, что ничего не мешает провести обмен до 15 декабря. Разумеется, с согласия всех стороны. Мы настаиваем, что это совершенно реалистично, - заявил Алексей Резников, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее украинские власти говорили о невозможности провести обмен пленными в Донбассе из-за того, что «противоположная сторона не согласовывает списки».

Напомним, что Киев весной 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота. По последним данным экспертов ООН, жертвами конфликта стали примерно 13 тысяч человек.