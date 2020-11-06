Власти Украины хотят ввести карантин выходного дня из-за коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Украинские власти хотят ввести в стране карантин выходного дня, который может начать действовать с 14-15 ноября этого года. Об этом заявил в эфире канала «1 + 1» в четверг, 5 ноября, глава украинского Минздрава Максим Степанов.

- Европа пошла на полный локдаун, но мы его ввести не можем. Поэтому намерены ввести карантин выходного дня. Не исключаю, что он будет уже на выходных через неделю. Тогда работу продолжат только продуктовые магазины, аптеки и транспорт, - объяснил министр.

Глава ведомства отметил, что за минувшие сутки в стране заразились большее десяти тысяч местных жителей. В связи со стремительным ростом количества зараженных власти Украины намерены также развернуть временные госпитали в трех регионах.

- В настоящее время в стране 52 тысячи больничных коек для зараженных. Число можно увеличить еще на 20 тысяч. Мы пойдем на создание временных госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске, - сообщил Максим Степанов.

Министр здравоохранения Украины добавил, что число госпитализированных с коронавирусом с начала сентября выросло в 3,5 раза. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 430,4 тысячи человек, полностью выздоровели более 184,7 тысячи. Количество летальных исходов – 7 924.