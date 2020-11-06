Капсулу времени с российского ледокола «50 лет Победы» нашли в Ирландии Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ирландии обнаружили капсулу времени с российского атомного ледокола «50 лет Победы», который исследовал Северный полюс в 90-х годах. Историческую находку совершили серферы Софи Керран и Конор Маклори на пляже в графстве Донегол.

- Сперва мы побоялись ее открывать, думали, что там бомба, - вспоминает девушка, - Потом увидели на поверхности гравировку на русском. Мы отправили фото своему другу из России, и он сказал, что там написано «Капсула времени».

Внутри находки находились множество снимков, писем, меню с корабля и даже путевые дневники экипажа. Большинство писем было на русском языке, однако в одном из них, написанном на английском, серферы нашли контакты женщины по имени Светлана, сообщает газета Irish Post.

Фото: Facebook @conor.mcclory.9

Россиянке серферы дозвонились – та была поражена, как быстро нашли эту капсулу. Хотя в капсуле и находились вещи, связанный с экспедицией 90-х, команда ледокола поместила ее в лед на Северном полюсе только в 2018 году.

Софи Керран выразила серьезные опасения по поводу того, что лед растаял так быстро и капсула смогла преодолеть расстояние в четыре тысячи километров с Северного полюса до западного побережья Ирландии. Это свидетельствует о значительных климатических изменениях, ведь команда рассчитывала, что капсулу найдут лишь спустя 30-50 лет.

Сообщает также, что профессор из Чикаго, который говорит на ирландском, английском и русском, согласился помочь Софи и Конору с переводом писем и документов, найденных в капсуле. Позже находку, вероятнее всего, передадут в музей.