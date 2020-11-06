Трамп обвинил демократов в попытке «украсть выборы» Фото: REUTERS

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп обвинил американских демократов в попытке «украсть выборы» с помощью коррупции и мошенничества. Об этом политик заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп заявил, что представителям республиканцев запретили доступ к наблюдению за подсчетом голосов во многих спорных штатах.

- Защита неприкосновенности выборов является нашей первоочередной целью. Мы не позволим коррупции украсть такие важные выборы или любые выборы таким образом, и мы не можем допустить того, чтобы кто-либо заставлял избирателей замолчать, - отметил кандидат в президенты США.

Дональд Трамп также обвинил Демократическую партию во вмешательстве в выборы посредством «мошеннических опросов». Он уверен, что демократы делают это для того, чтобы отвадить республиканцев от голосования.

- Опросы, которые проводили СМИ, были вмешательством в выборы в настоящем смысле этого слова. Это были поддельные, лживые опросы. Их придумали, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы была иллюзия преимущества Байдена, - убежден политик.

Как сообщал сайт kp.ru, Трамп также заявил, что выигрывает выборы президента в США с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса.