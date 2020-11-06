Диетолог Пьер Дюкан рассказал про любимые блюда русской кухни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самый известный в мире французский диетолог Пьер Дюкан, системой питания которого пользуются многие звезды шоу-бизнеса, рассказал о своем отношении к русской кухне. Эксперты в интервью kp.ru сообщил, что любит классический русские блюда.

- Мне нравится копченая рыба, супы с капустой и мясом, пирожки. Должен признать, что частенько обедаю и в грузинских ресторанах, - рассказал Пьер Дюкан.

Диетолог отметил, что употребляет в основном то, что считает полезным для своего организма: белки, рыбу с высоким содержанием полезного жира, масличные семена, а также ограничивает потребление углеводов и никогда не прикасается к углеводам, которые прошли промышленную обработку.

- Если вы откроете мой холодильник, то увидите там лосося, нежирные молочные продукты, много овощей и лепешки из овсяных отрубей, - сообщил специалист.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, самый известный в мире диетолог Пьер Дюкан дал несколько советов, как защитить свой организм от коронавируса. Он напомнил о пользе витаминов С и D, а также поделился необычным способом, который поможет при первых симптомах простуды.

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