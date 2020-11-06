В порту Бельгии нашли крупнейшую в мире партию кокаина Фото: Александр ГЛУЗ

Бельгийские правоохранители нашли в местном порту Антверпен крупнейшую партию наркотиков в мире: в пяти грузовых контейнерах они обнаружили более 11,5 тонны кокаина. Как сообщает федеральная полиция Бельгии в четверг, 5 ноября, примерная стоимость этой партии запрещенного вещества, привезенного из-за рубежа, составляет 450 миллионов евро.

Кроме кокаина в контейнерах находился металлолом. Полиция смогла обнаружить спрятанный груз в результате операции по ликвидации преступной группировки, которая долгое время занималась незаконным оборотом наркотиков между Латинской Америкой и Бельгией.

Выяснилось, что изначально партия прибыла в порт Зебрюгге, а в Антверпен ее перевезли позже. Контейнеры с наркотиков планировали отправить в соседние Нидерланды. В рамках расследования данного дела власти Бельгии задержали двух человек. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали преступления.

В последние несколько лет власти отмечают повышение наркотрафика через вышеупомянутый порт. Только за минувшие три года полиция изъявила оттуда наркотиков на 3,2 миллиарда евро.