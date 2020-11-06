В Нью-Йорке проходит акция сотен сторонников BLM и ЛГБТ-сообщества

На Манхэттене началась демонстрация сотен сторонников BLM Фото: REUTERS

В Нью-Йорке началась очередная протестная акция движения Black lives matter и ЛГБТ-сообщества. Американские демонстранты выступают за честные выборы президента государства, а также против полицейского произвола. Издание ТАСС сообщает, что местные сотрудники правоохранительных органов уже начали задерживать протестующих, которые нарушают общественный порядок и отказывают покинуть проезжую часть.

В акции протеста участвуют несколько сотен демонстрантов, множество из них несут флаги BLM и сексуальных меньшинств. Из толпы доносятся оскорбления в адрес американских полицейских и кандидата на пост президента США Дональда Трампа, сторонники которого, по заявлениям протестующих «убили много представителей BLM».

В толпе множество флагов BLM и сексуальных меньшинств Фото: REUTERS

Десятки сотрудников полиции преследуют колонну, некоторые улицы города уже оцепили.

Напомним, что в настоящее время в США идет подсчет голос избирателей на выборах президента страны. Процесс сопровождается многочисленными митингами американцев, которые требуют честно подвести итоги голосования. Акции прошли сразу в нескольких штатах, они закончилось стычками с полицией и массовыми арестами.

Десятки сотрудников полиции преследуют колонну, некоторые улицы города уже оцепили. Фото: REUTERS

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