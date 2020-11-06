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Здоровье

Главный диетолог Минздрава назвал способы быстро похудеть

Эксперт назвал три необходимых продукта для здорового питания
Ксения АНУФРИЕВА
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Главный диетолог Минздрава назвал способы быстро похудеть

Главный диетолог Минздрава назвал способы быстро похудеть

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы похудеть эффективно и быстро, следует исключить из своего рациона весь сахар и жирную пищу. Об этом сообщил главный внештатный специалист-диетолог российского министерства здравоохранения и академик РАН Виктор Тутельян.

- Ограничьте, а после совсем уберите из своего рациона все лишнее. Допустим, 1200-1500 килокалорий. Следует полностью исключить из рациона добавленный сахар, жирные продукты, колбасы, сосиски и перейти на нежирное вареное мясо и рыбу, - сообщил эксперт в ходе пресс-конференции в четверг, 5 ноября.

Виктор Тутельян отметил, что для похудения также потребуются значительная сила воли и занятия физической активностью. Он добавил, что неплохим закрепленным результатом можно считать похудение на три килограмма за месяц.

Главный диетолог Минздрава также сообщил, что в здоровом рационе человека обязательно должны содержаться молочные продукты, мясо и рыба, которые закрывают потребность организма в белке. При этом сосиски и колбасы содержат до 30% жира, их из рациона лучше исключить.

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