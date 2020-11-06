Пьер Дюкан рассказал о хитрой концепции «оздоровления питания» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый известный в мире диетолог – доктор Пьер Дюкан из Франции – сообщил, что в мире проходят масштабные акции, направленные на дискредитацию диет. «Международный альянс», обладающий большой властью, принимает все меры, чтобы нейтрализовать стимулы к похудению, рассказал эксперт в интервью kp.ru.

- Недостаточно просто сказать кому-то не стыдиться себя, чтобы он вас послушал. Проблема гораздо серьезнее, чем эти оппортунистические и корыстные псевдосоветы. Ожирение не является случайностью – это следствие медленного и отчаянного превращения, которому не оказали должного сопротивления, - объяснил Пьер Дюкан, отвечая на вопрос о своем отношении к сообществу «боди-позитив» и людям, которые утверждают, что не надо стесняться своего лишнего веса.

Диетолог заявил, что в мире уже много лет существует «коалиция» между сахарно-мучной промышленностью и фармацевтами, которые производят лекарства, избавляющие от избыточного веса.

- Эта международный альянс, обладающий значительной властью, принял меры, чтобы нейтрализовать стимулы к похудению. Самой хитрой является концепция «оздоровления питания», согласно которой сбалансированный рацион питания поможет вам потерять до десяти килограммов, - предупредил мсье Дюкан.

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