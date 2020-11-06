Пять человек погибли из-за мощного шторма в Панаме Фото: Олег ЗОЛОТО

В Панаме по меньше мере пять человек погибли и еще восемь пропали без вести после мощного шторма «Эта». Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает издание La Estrella de Panamá, ссылаясь на данные Национальной системы гражданской обороны.

Стихия причина серьезный материальный ущерб более чем тысячи местных жителей, сотни людей остались в городах, с которыми прервалось транспортное сообщение из-за наводнений и оползней.

Режим стихийного бедствия из-за последствий шторма объявили также в некоторых районах Гватемалы: там из-за шторма пострадали несколько сотен человек. В граничащем с Гватемалой Гондурасе погибли не менее 11 человек.

В настоящее время в регионах, затронутых стихийным бедствие, спасатели проводят масштабную операцию по оказанию помощи населению. В соответствии с прогнозами экспертов, шторм «Эта» вернется в Карибское море ближе к вечеру пятницы, а затем направится в сторону Кубы.

Напомним, что накануне к северо-западу от острова Самос случилось мощное землетрясение магнитудой 6,7. В результате были разрушены более двадцати домов в провинции Турции Измире, пострадали и дома в Греции. В результате погибли несколько десятков человек.