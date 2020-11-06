Как изменятся отношения России и США в случае победы Байдена, рассказал сенатор Пушков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, как могут измениться отношения между Россией и Соединенными Штатами, если на выборах американского президента победит кандидат от демократов Джо Байден. По слова политика в интервью «Вечерней Москве», при руководстве Байдена во внешней политике США значительно усилится идеологический элемент. Это может повлечь атаку на российскую сторону по вопросам прав человека и положения меньшинств.

- Россия и США в этом случае могут перейти в фазу интенсивной холодной войны. Байден – один из тех политиков, которые считают, что Россия является главным врагом Штатов. Он был важной частью администрации Обамы, которые и начал вводить против нас санкции и политику изоляции и сдерживания для «мести» за Сирию, за Грузию, за Украину, - объяснил свою точку зрения Алексей Пушков.

Сенатор допустил, что Джо Байден может пойти на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, однако демократ при этом выдвинет свои условия соглашения.

Напомним, что 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главные кандидаты на пост американского лидера – республиканец Трамп и демократ Байден. Оба политика уже заявили о своей уверенности в победе и успели несколько раз обвинить друг друга в мошенничестве на голосовании.

Ранее Алексей Пушков говорил, что на выборах, вероятнее всего, победу одержит Байден. С ним Штаты, по мнению сенатора, начнут навязывать миру свои «ценности и идеалы», причем в первую очередь – нашему государству.