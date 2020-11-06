Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты Фото: Артем КИЛЬКИН

Зараженным коронавирусной инфекцией следует ограничить количество соленой еды в рационе и пить как можно меньше спиртных напитков. Об этом рассказал на радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Необходимой частью лечения от коронавируса является поддержка правильного водно-солевого баланса в организме пациента. В клиниках за этим следят медики, однако дома больной сам должен выстраивать свой рацион.

- Надо избегать соленой пищи. Не стоит употреблять много соленой рыбы, огурцов и прочего. Вместо этого необходимо пить много воды. Также надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь, - объяснил Филипп Кузьменко.

Врач отметил, что соленая пища также делает кровь более густой, что негативно сказывается на восстановлении организма при коронавирусе. Соль «оттягивает» жидкую составляющую в ткани, сгущая ее в сосудах.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, известный французский диетолог Пьер Дюкан рассказал о своем рационе во время пандемии коронавируса и дал несколько советов, как защитить свой организм от инфекции. Доктор напомнил о необходимости витаминов D и С для защиты от заболевания.