В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирусная инфекция в настоящее время мутирует, однако это мутация затрагивает менее одного процента генома вируса, и заболевание от этого не становится более опасным. Об этом сообщил в пятницу, 6 ноября, замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

- Утяжеления инфекции не наблюдается, несмотря на то что у нее есть мутация. Она затрагивает только один процент генома коронавируса, поэтому современные тесты для диагностики заболевания способны легко выявить даже мутирующий коронавирус, - отметил эксперт в интервью РИА Новости.

Александр Горелов добавил, что в настоящее время примерно две трети заражённых коронавирусной инфекцией переносят заболевание в бессимптомно или легкой формах, а тяжелых пациентов стала меньше.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявили 19 404 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах. Из новых зараженных 25,9% не имеют клинических проявлений болезни.