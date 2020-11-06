Последние новости на утро 6 ноября 2020: Трамп заявил о своей победе на выборах по «законным» голосам Фото: REUTERS

Последние новости на утро 6 ноября 2020: В США продолжается подсчет голосов избирателей на выборах президента, которые состоялись в минувший вторник. Главные кандидаты на пост американского лидера - республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден в очередной раз публично выразили уверенность в своей победе. Так, действующий американский лидер заявил, что он с «исторически рекордными» цифрами победил на выборах главы государства, если считать только «законные голоса». Трамп также обвинил партию демократов в коррупции и мошенничестве во время голосования и потребовал остановить подсчет голосов в некоторых штатах, где побеждает его конкурент.

Байден в свою очередь пообещал сторонникам, что подсчет голосов скоро завершится, призвав их сохранять терпение и спокойствие. Политик заявил, что он и сенатор Камала Харрис довольны складывающейся ситуацией.

Процесс подсчета голосов сопровождается акциями протеста на улицах Нью-Йорка. Демонстранты из движения Black lives matter и ЛГБТ-сообщества требуют честных выборов и выступают против произвола полиции. Правоохранители уже начали первые задержания.

Тем временем в России Высшая школа экономики предложила повысить налоги на неинвестируемые доходы граждан и организаций. Речь идет о ставке налога 20–245 для доходов россиян свыше 12 миллионов и 24 миллионов рублей ежегодно. Предполагается, что повышение обязательных платежей проведут в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в марте следующего года в России может наступить третья волна коронавирусной инфекции. Однако она будет менее тяжелой, чем нынешняя, если к этому времени появится эффективная вакцина. Врач добавил, что на изучение препарата уйдет порядка трех-четырех месяцев.

Врач-терапевт назвал продукты питания, от которых следует отказаться зараженным коронавирусом пациентам. В список в первую очередь вошли продукты с большим содержанием соли, которая делает кровь более густой, что мешает борьбе организма с заболеванием. Терапевт также призвал инфицированных не употреблять алкогольные напитки.

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