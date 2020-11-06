Использование штабом Трампа Белого дома в своих целях расследуют в США

Спецпрокурора начала расследование использования штабом Дональда Трампа Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Палаты представителей США, демократ Билл Паскрелл заявил, что спецпрокурор начала расследование использования штабом Дональда Трампа Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании.

Ранее конгрессмен отправил срочный запрос в офис спецпрокурора с требованием провести федеральное расследование нарушений закона Хэтча со стороны администрации Дональда Трампа.

"Офис спецпрокурора сообщил мне сегодня, что они проводят расследование в отношение использования кампанией Трампа Белого дома в качестве штаба в день выборов и места для вечеринки, нарушая закон Хэтча", - написал он в своем Twitter.

Закон Хэтча от 1939 года запрещает сотрудникам гражданской службы в исполнительной власти в федеральном правительстве, за исключением президента и вице - президента, участвовать в некоторых формах политической деятельности.

Выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным данным, лидирует демократ Джо Байден. При этом, сразу же после выборов оба лидирующих кандидата сделали заявление о своей победе. На улицах Америки после голосования начались акции протеста. Специалисты отмечают, что явка на этих выборах стала самой большой за последние годы избрания президента.