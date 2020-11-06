Электричка врезалась в грузовик на полном ходу под Одинцово

Электричка врезалась в грузовик на полном ходу, есть пострадавшие. Фото: скриншот видео.

В Одинцовском районе Московской области произошло ДТП. Возле станции Перхушково столкнулись электричка и КАМАЗ .

Водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора. По предварительной информации, пассажиры поезда не пострадали, водитель и пассажир КАМАЗа госпитализированы, сообщает Дептранс.

К станции Перхушково был подан компенсационный автобус, все пассажиры вывезены.

В результате инцидента произошел сход колесных пар первого вагона электропоезда. На место направлена аварийная техника для устранения последствий.

Детали происшествия устанавливаются.

Как рассказали очевидцы kp.ru. на переезде шли ремонтные работы, в связи с чем его регулировали вручную. Шлагбаум был все время поднят, и процесс распределения машин занимался один человек.

Очевидцы утверждают, что водитель грузовика подъехал к переезду, спросил можно ли проезжать, ему дали добро. Но видимо ехать было нельзя, и в грузовик влетела электричка почти на полном ходу. Машинист не успел оттормозить состав полностью.

В грузовике пострадали два человека. КАМАЗ сильно поврежден, электричка местами сошла с рельс. В вагонах поезда были люди, но, по оценке специалистов, травм никто не получил. Очевидцы не исключают, что регулировщик мог быть пьян.