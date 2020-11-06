Экс-замминистра транспорта стал контролирующим лицом концерна "Калашников"

ГК "Калашников" является крупнейшим российским производителем боевого автоматического и снайперского оружия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший замминистра транспорта России Алан Лушников стал руководителем группы компаний "Калашников" и единственным участником ООО "ТХК-Инвест", которая контролирует 75% минус 1 акцию концерна. Об этом сообщила пресс-служба группы.

"В группе компаний "Калашников" сменилось контролирующее лицо - единственным участником ООО "ТКХ-Инвест" стал Алан Валерьевич Лушников. ООО "ТКХ-Инвест" контролирует 75% минус 1 акция АО "Концерн "Калашников", - сказано в заявлении.

Лушников имеет значительный опыт управления, в частности, в транспортном машиностроении, отметили в группе компаний. Так, в 2012-2018 он был куратором вопросов промышленной политики, когда работал в правительстве.

При этом являясь заместителем министра транспорта в 2017-2018 годах, Алан Лушников руководил проектом реформирования железнодорожного рынка и курировал вопросы, связанные со строительством крымского моста, а именно создание железнодорожных подходов к нему и организации пассажирских перевозок.

Напомним, что ГК "Калашников" является крупнейшим российским производителем боевого автоматического и снайперского оружия, специализированных комплексов военного и гражданского назначения. В 2019 году стало известно, что группа компаний представит электромобиль, предназначенный для перевозок такси. Он отличается низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае ДТП и не требует постоянного техобслуживания.