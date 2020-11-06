Украина оценила вероятность "войны" с Россией из-за воды в Крыму

Глава офиса президента Зеленского «абсолютно» уверен, что полуостров вернется в состав страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что война с Россией за воду в Крыму маловероятна.

"Нет. Ее (войны. — Прим. ред.) не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает", — сказал он в интервью телеканалу "1+1".

Также он выразил "абсолютную" уверенность в том, что полуостров вернется в состав Украины.

Ранее незалежная обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после воссоединения полуострова с Россией подача водоснабжения прекратилась в одностороннем порядке.

Ранее президент Владимир Путин поручил губернатору Севастополя подготовить план модернизации новой системы подачи пресной воды на полуостров.

Правительство России выделяет на это около 50 миллиардов рублей.