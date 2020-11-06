В Казани ФСБ задержала 5 террористов за пропаганду и вербовку

В Казани за пропаганду и вербовку ФСБ задержала 5 террористов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казани ФСБ разгромили ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Отмечено что сотрудники службы задержали пять её участников. Данные лица осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирною халифата», говорится в пресс-релизе который есть в распоряжении kp.ru.

По местам жительства задержанных обнаружено и изъято много запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей республики Татарстан террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды мусульман", - добавляется в сообщении.

Следственным подразделением органа безопасности в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

* Террористическая организация, запрещенная в России.