Эксперты посчитали, сколько стоит вырастить ребенка в России. Фото: Надалинский Станислав

Эксперты посчитали, сколько стоит в современной России вырастить ребенка. Если в советские времена говори: воспитать одного наследника — как купить автомобиль «Волга». То сегодня речь идет о машине бизнес-класса или трехкомнатной квартире.

Если опираться на методику расчета алиментов – на одного ребенка родитель должен тратить 25% своего дохода, а средняя зарплата в России в 2020 году 50 тысяч рублей, то на чадо уходит 12500 в месяц. В год сумма равняется 150 тысяч рублей. А до совершеннолетия уйдет 2,7 млн. Но современный родитель знает, что в столь скромную цифру уложиться практически невозможно.

Например, исследование Synovate Comcon, проведенное в 2012 году в городах-миллионниках, показало, что родители ежемесячно тратили на ребёнка 14 тыс. рублей, в Москве — на 20% больше, примерно 17 тыс. рублей. За восемь лет цены в магазинах выросли почти в 1,8 раз, значит траты на детей увеличились соответственно: до 25 и 30 тысяч рублей.

При таком расчете выходит, что речь о сумме в пять-шесть миллионов рублей.

- Суммы приличные, как ни считай. И когда люди решаются реализовать одну из социальных потребностей личности — потребность в детях, мало кто из них понимает, во что ввязывается. Есть очень интересные опросы общественного мнения. При рождении второго ребёнка семья в 60% случаев попадает в ряды бедных. Это и понятно, ведь семейный бюджет делится уже не на двоих или троих, а на четверых. При этом в семье начинают считать каждую копейку, - комментирует NEWS.ru старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина.

Получается, что на эти деньги можно скромную однушку в Москве или двушку в Подмосковье, а в регионах хорошую трешку. В этот же бюджет вписывается машина бизнес-класса или отдых дважды в год на Мальдивах в течении 12 лет.

Ранее сообщалось, что во II квартале 2020 года лидером по занятости населения старше 15 лет среди регионов России стал Чукотский автономный округ — там уровень занятости составил 74,3%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился RT.