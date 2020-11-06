Российские врачи обнаружили у Навального обострение панкреатита. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 6 октября, МВД РФ по Сибирскому федеральному округу сделало заявление по ситуации Алексея Навального. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным МВД, у Навального омские врачи обнаружили обострение панкреатита, отравление не подтверждено.

"Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", - отметили в ведомстве.

Также, по данным МВД РФ, жена Навального Юлия сообщала медикам о том, что ее муж ограничивал себя в еде и перед полетом из Томска в Москву в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи. Блогер сидел на диете, чтобы снизить вес.

На биоматериалах и одежде Алексея Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, отравляющих, наркотических и других сильнодействующих веществ специалистами не обнаружено, также сказано в сообщении.

Напомним, что блогеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Его экстренно госпитализировали в омскую клинику, где он впал в кому. После ряда анализов врачи сделали заключение, что плохое самочувствие было вызвано нарушением обмена веществ. Через несколько дней Навальный был отправлен в Берлин.