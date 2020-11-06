В России создают устройство для дезинфекции гаджетов и заказанной еды

В России создают средство для дезинфекции гаджетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские разработчики готовят к испытаниям новое устройство для дезинфекции рук, гаджетов и даже ресторанной еды коронным разрядом. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработчики отмечают, что новое устройство, получившее название Crownbrush, более эффективно, чем санитайзры или спиртовые салфетки. Помимо этого, оно подходит даже для чувствительной кожи, передает RT.

Как рассказали в НТИ во время электрического разряда в воздухе образуется большое количество разнообразных высокоактивных веществ (электроны, ионы, возбуждённые атомы и молекулы). Эти вещества способны очищать воздух и поверхности от примесей, разрушая структуру бактерий и вирусов.

Внешне новое устройство напоминает ручку, чтобы продезинфицировать руки достаточно просто провести им по пальцам. С помощью устройства можно также продезинфицировать любые поверхности в помещении, гаджеты и даже готовую еду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве началось производство системы обеззараживания и контроля доступа, которая способна измерять температуру и распознавать лица посетителей, передает Москва 24.