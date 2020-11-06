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Коронавирус Covid-19

Откуда мог появиться коронавирус, рассказал Нарышкин

Он отметил, что инфекция имеет естественное происхождение
Анастасия РЫШКОВА
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Нарышкин заявил, что коронавирус имеет природное происхождение.

Нарышкин заявил, что коронавирус имеет природное происхождение.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Службы внешней разведки России нет достоверных данных о создании нового коронавируса человеком.

"Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", — заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что происхождение вируса - не принципиальный вопрос для российских специалистов, их цель - борьба с инфекцией.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта. За все время в мире выявлено почти 48 миллионов случаев заражения инфекцией, жертвами коронавируса стали более 1,2 миллиона человек.

Антирекорд зафиксирован в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертое место по количеству инфицированных. В России зарегистрировали 1,7 миллиона заболевших, из них 29 509 человек скончались.

Согласно данным оперативного штаба от 6 ноября, в России за сутки заразилось свыше 20 тысяч человек, при этом выздоровевших 16 955.

Распространение коронавируса в мире