Названы способы защиты от интернет-мошенников в «черную пятницу»

Названы способы защиты от интернет-мошенников Фото: Александр ГЛУЗ

Эксперты назвали способы защиты от мошенников во время покупок в интернете. Особенно это актуально на фоне приближающейся «черной пятницы».

Все чаще преступники создают сайты-клоны популярных маркетплейсов. Покупатель даже не замечает, что попал на станицу к преступникам. Только не дождавшись посылки он понимает, что попался на удочку мошенников.

- Преступники активизируются под каждую популярную дату, пока от этого никуда не деться. Но следуя простым правилам, можно обезопасить свои покупки, - говорит эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Первое: не стоит ходить по ссылкам, которые прислали на почту. Лучше найти сайт магазина в поисковике.

Мошенники чаще всего ловят покупателей на различных акциях, так что стоит перепроверить, действительно ли есть такое предложение у продавца.

Прежде, чем нажать на ссылку, стоит посмотреть на нее внимательно. Если она выглядит странно или является «замусоренной», то не стоит торопиться за сомнительными скидками.

- Если вы откроете свой браузер, увидите в левом углу иконку «закрытый замочек» — это гарантия, что сайт защищен. [Если этого нет], то это подсказка, что вы находитесь на очень незащищенном и подозрительном ресурсе, - комментирует ФАН директор по развитию направления «Кибербезопасность населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов

Второе правило: никогда не вводить персональные данные или полные данные банковской карты, коды из сообщения.

Ранее эксперт объяснила, как проверить, не следят ли за вами через смартфон. Для этого стоит набрать простую команду, которая покажет, имеет ли кто-то еще доступ к вашему гаджету, сообщает Пятый канал.