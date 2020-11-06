Глава Чувашии одобрил идею продления «налоговых каникул»

Проект был представлен 6 ноября на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. В нем предлагается облегчить налоговое бремя начинающим предпринимателям, занятых в сфере бытовых услуг, а также работающих на производстве, в науке и в «социалке».

Как уточнил первый вице-премьер республиканского правительства – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, «налоговые каникулы» предполагается продлить до 1 января 2024 года, то есть еще на три года. Это действительно серьезное подспорье тем, кто сейчас развивает свое дело и применяет упрощенную, либо патентную системы налогообложения.

Ранее подобной помощью на территории республики пользовались в 2017 году 13 предпринимателей, в 2018 году – 10 и в 2019 году – 11. Возможно, в ближайшие три года их число рекордно вырастет.