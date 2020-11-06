Когда Россия достигнет плато по коронавирусу, рассказал вирусолог

Альштейн отметил, что летальность от коронавирусной инфекции в стране снизилась в 3-4 раза. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в пятницу, 6 ноября, заявил, что Россия выйдет на плато по коронавирусной инфекцией в ближайшее время, и оно сохранится до весны 2021 года.

"Я думаю, что мы достигнем плато в ближайшее время, и так, на этом плато, с небольшими колебаниями, будем жить до весны", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Альштейн также отметил, что летальность от коронавирусной инфекции в стране снизилась в 3-4 раза.

"То, что мы имели весной, сильно отличается от того, что мы имеем сейчас, летальность упала, по меньшей мере в три - четыре раза", - подчеркнул он.

Ранее специалисты говорили, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется не раньше весны 2021 года.

По данным оперштаба, 6 ноября в России побит новый антирекорд по количеству инфицированных - 20 582.

ВОЗ объявила о пандемии в мире 11 марта. За все время коронавирусной инфекцией в мире заразились более 48 млн человек, свыше 1,2 млн стали жертвами болезни.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 733 440 случаев заражения, выздоровели 1 296 124 человек, умерли 29 887. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Напомним, что 11 августа Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая вакцина от коронавирусной инфекции.

Позднее министр Здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ноябре-декабре.