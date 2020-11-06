У школы под Парижем задержан неизвестный с резаком

У школы под Парижем задержан неизвестный с ножом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа задержали мужчину, вооруженного канцелярским ножом, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Я приветствую хладнокровие и энергичность сил безопасности, которые очень быстро вмешались и задержали опасного человека", — передает его слова РИА Новости.

Злоумышленник отправлен в полицейский участок.

Напомним, что в последнее время во Франции возрос уровень террористической угрозы. Так, 16 октября в пригороде Парижа 18-летний экстремист обезглавил школьного учителя истории Самюэля Пати. Причиной жестокой расправы стал факт того, что педагог в рамках уроках истории показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

Позднее, 29 октября, произошло еще одно жестокое убийство. Тунисец Ибрагим аль-Ауисауи 25 лет набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам в Ницце.

Погибли трое. Священник и пожилая прихожанка были обезглавлены, еще одна женщина скончалась в больнице от ранений.