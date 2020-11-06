В МИДе назвали дело Навального "срежиссированным спектаклем"

МИД назвал дело Навального дилетантским. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИДе РФ назвали ситуацию с делом Алексея Навального "по-дилетантски срежиссированным спектаклем, основной целью которого введение очередных санкций против России".

"У любого стороннего наблюдателя, далёкого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный "выстрел" в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких "правил" в ущерб её национальному суверенитету, международному праву, да и просто здравому смыслу", - говорится в сообщении.

Россия выразила надежду, что ФРГ воздержится от искусственной политизации ситуации с Алексеем Навальным.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в пятницу сообщило, что Россия по ситуации с Навальным не получила ответов по существу от ФРГ, Швеции и Франции ни на один из поставленных 24 вопросов.

Алексея Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете 20 августа. Омские медики сделали ряд анализов и заключили, что у блогера могло произойти нарушение обмена веществ, вызванное изменением уровня сахара в крови. Отравляющих веществ специалисты в крови и моче пациента не обнаружили.

Через несколько дней Навальный был отправлен в Берлин. 2 сентября ФРГ, со ссылкой на военных медиков, сообщило, что оппозиционер был отравлен боевым веществом «Новичок». В ответ Кремль попросил западных коллег предоставить результаты анализов, свидетельствующих об отравлении Навального. Множественные запросы России по делу Навального остались без ответа.

Сам Навальный вышел из комы 7 сентября, а 23 сентября был выписан из стационара больницы. В данный момент блогер проходит реабилитацию.