Губернатор Василий Орлов: «Почти 4,5 тысячи жителей Амурской области подали заявки на «дальневосточную ипотеку»

Губернатор Василий Орлов рассказал о программе «Дальневосточная ипотека» в Амурской области. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

«Дальневосточная ипотека» стала самой популярной среди всех льготных ипотечных программ в Амурской области. В среднем два из трех оформляемых льготных займов на жилье приходятся именно на нее. Взять кредит на новые квадратные метры под 2% выразили желание почти 4,5 тысячи человек. Более половины заявок уже получили одобрение.

- В Приамурье «дальневосточная ипотека» остается самой популярной среди всех льготных ипотечных программ. В общей сложности заявки на ипотеку под 2% в области подали порядка 4,5 тысяч человек, больше 65% заявок получили положительное решение, а 1124 амурские семьи уже получили средства по кредитам, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Средний размер льготного займа в Амурской области составляет 3,27 млн рублей. При этом мы предусмотрели региональную меру поддержки тех, кто решил взять льготный кредит для приобретения жилья в сельской местности. Выплата предоставляется однократно в размере 10% от размера кредита, но не более 500 тысяч рублей. Средства можно направить как непосредственно на выплату банку первоначального взноса, так и для погашения ссудной задолженности по кредитному договору.

Благодаря «дальневосточной ипотеке» многие семьи в регионе смогли решить жилищный вопрос. Среди них – мама двоих детей Дарья Силак. Жительница города Тынды взяла льготный кредит, и в июле ее семья переехала из съемного жилья в собственную трехкомнатную квартиру в новом доме. Помимо прочих плюсов, по словам Дарьи, ее привлекла комфортная среда: благоустроенный двор новостройки, школа и детский сад в шаговой доступности. Взять ипотечный кредит молодая мама решила благодаря ставке 2%.

- Взять ипотеку на других условиях я бы вряд ли решилась. После подачи документов сумму одобрили в течение нескольких дней, - рассказала Дарья.

Еще одна популярная в Приамурье программа, - займы для индивидуального жилищного строительства. Ею уже воспользовались более ста семей, 16 из них собираются построить собственный дом на «дальневосточном гектаре». В селе Междугранка Белогорского района семья Андриука взяла льготный кредит в 2,1 млн. рублей и уже строит коттедж. Новоселье члены семьи планируют отпраздновать следующим летом.

- До получения ипотеки подготавливали участок под возведение дома. После того, как стали обладателями льготного кредита, на нашем участке закипела работа: мы уже построили первый этаж и начали возводить второй. Кредит брали не только на строительство, но и чтобы подвести к нему отопление, необходимые коммуникации, - рассказал глава семьи Иван Андриука.

В программе Дальневосточная ипотека», стартовавшей в 2019 году, участвуют все регионы Дальневосточного федерального округа. Программа предназначена для молодых семей не старше 35 лет: для них ипотека доступна по ставке в 2%. Жители ДФО могут купить жилье в любом из регионов округа как на первичном, так и на вторичном рынке. Срок кредита по «Дальневосточной ипотеке» составляет до 20 лет, максимальная сумма – до 6 миллионов рублей, при этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Программа рассчитана на пять лет и будет действовать до 1 января 2025 года. Ее главная цель – помочь регионам ДФО решить жилищный вопрос и стимулировать строительство нового жилья.