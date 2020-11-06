Вооруженный мужчина задержан в школе, где учатся наследница голландского престола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 6 ноября, вооруженный острым предметом мужчина с психическими нарушениями задержан прямо в Гааге в школе, где учатся наследница голландского престола Амалия, а также ее сестры Алексия и Ариана.

Как передает издание NL Times, задержанного направили в приют для людей с психическими расстройствами для лечения. Точной информации о том, появился ли мужчина в школе из-за наследниц, пока нет.

На этой неделе 32-летний мужчина из города Зволле уже был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и психиатрическому лечению в связи с угрозами убийства и нападения, которые он отправлял принцессе Нидерландов в Instagram.

Напомним, на недели в Нидерландах эвакуировали центральный вокзал в голландском Утрехте из-за «подозрительной ситуации». Движение поездов заблокировано из-за мужчины, который сообщил «нечто подозрительное или вызывающее тревогу».