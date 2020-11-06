Песков заявил, что Россия будет защищать этнических русских на Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва всегда защищала и будет защищать интересы русскоговорящих людей, где бы они ни жили. Такой принцип Россия сохраняет и в случае с жителями юго-востока Украины. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о выдаче паспортов жителям Донецкой и Луганской Непризнанных Республик.

«Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали», - сказал представитель Кремля.

Позиция Украины коренным образом расходиться с обязанностями Киева. Украина должна заботиться о тех, кого считает своими гражданами.

Песков обратил внимание на то, что Киев должен заниматься обеспечением здоровья и социального положения жителей юго-востока, однако поскольку Украина этим не занимается, Россия берет эти обязательства на себя.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Минских соглашениях нет запрета для Москвы выдавать паспорта проживающим на территории «народных республик».

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Совет Европы не игнорировать дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике, назвав происходящие там апартеидом XXI века.