Когда вакцинирование от коронавируса может сформировать коллективный иммунитет, рассказали в РАН

Вакцинация от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оптимистичному прогнозу, массовое вакцинирование от коронавирусной инфекции нового типа может сформировать коллективный иммунитет к началу лета следующего года. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Мне кажется, что достаточно трезвым будет такой прогноз - вакцина появляется, вакцинация вносит существенную роль, даже определяющую роль в состоянии коллективного иммунитета. Думаю, что к следующей весне - началу лета, когда, собственно, и общий иммунитет людей поднимается по понятным причинам», - приводит «Интерфакс» слова эксперта.

Сергеев назвал этот момент ключевым, поскольку будут спадать волны коронавируса. При этом специалист отметил, что речь идет об оптимистичном сценарии, когда «проверенная вакцина с хорошим потенциалом производства в миллионы доз должна появиться в начале следующего года».

Кроме того, Сергеев отметил, что вакцина, которая будет применяться массово, должна пройти определенные этапы тестирования. «Так принято везде - в мире, и в нашей стране», - подчеркнул он

Напомним, ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным центром, планируется в следующем году.