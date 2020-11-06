Владимир Путин одобрил новый порядок формирования правительства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 6 ноября, российский лидер Владимир Путин подписал закон о правительстве России, который предусматривает новый порядок его формирования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ заменяет положения закона от 1997 года. Согласно новому закону, глава государства может назначать премьера, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Государственной думой. Кроме того, министры силового блока и министр иностранных дет согласуются с Советом Федерации.

Президент сможет сменить председателя правительства без отставки кабмина, как было ранее.

В случае, если верхняя палата парламента трижды отклонит кандидатуры премьер-министра, российский лидер вправе назначить его без утверждения парламентом. Подобный порядок будет действовать и в случае отклонения кандидатур вице-премьеров и министров.

Напомним, данный законопроект был внесен в рамках реализации новых положений Конституции.