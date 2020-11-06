Москвичам пообещали на выходных 10 градусов тепла Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные. Жителей Москвы и области ждут теплые суббота и воскресенье. Температура воздуха 8 ноября прогреется до 10 градусов тепла, а в ночные часы будет +4…+6. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

- Выходные в Москве будут тёплыми. Погоду будет определять периферия антициклона, так что существенных осадков не ожидается, - комментирует синоптик RT.

Тем не менее, кратковременные дожди возможны в некоторых районах Москвы и Подмосковья. В субботу, 7 ноября, будет довольно ветрено. В дневные часы порывы достигнут 12—17 м/с, а в воскресенье относительно спокойно. Погода начнет меняться с понедельника. Воздух пока еще выше климатической нормы, но ночью возможны первые заморозки.

- В понедельник 9 ноября ночью -1…+4 °С, а днём +1…+6 °С. К середине следующей недели ночи станут холодными, от -6… до -1.., - заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заключил, что нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, передает Пятый канал.