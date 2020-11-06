Путин о работе ЦИК по сентябрьским выборам: «результат с точки зрения легитимности очень хороший»

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Центральной избирательной комиссии по сентябрьским выборам, назвав результаты с точки зрения легитимности очень хорошими.

Российский лидер на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил за работу всех членов избиркомов разного уровня, отметив, что выборная кампания всегда является сложной, а в условиях пандемии коронавирусной инфекции она была еще и опасной.

«Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший», – отметил глава государства.

Путин также обратил внимание на то, что Центризбирком изучает иностранный опыт, внедряя современные технологии, и всегда стремится к достоверности результатов. «Чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий», - добавил он.

В свою очередь Элла Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия к 2022 году создаст новую цифровую платформу, которая должна заменить существующую ГАС «Выборы».