ЦИК создаст новую цифровую платформу для выборов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная избирательная комиссия к 2022 году должна создать новую цифровую платформу, которая заменит государственную автоматизированную систему - ГАС «Выборы». Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Ключевой момент, который на перспективу, – мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему», - сказала глава Центризбиркома

Памфилова заявила, то новая платформа расширит возможности всех участников избирательного процесса: партий, кандидатов, избирателей, наблюдателей, а также представителей СМИ.

По ее словам, сами избирательные комиссии будут переведены «на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы», что будет сделано в интересах избирателей

Как писал сайт kp.ru, российский лидер высоко оценил работу ЦИК по сентябрьским выборам, назвав результаты с точки зрения легитимности очень хорошими, а также отметил, что выборная кампания всегда является сложной, но в условиях пандемии коронавирусной инфекции она была еще и опасной.