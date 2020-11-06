В Госдуме рассказали, как вырастет маткапитал после индексации Фото: "КП" Архив

В Минтруде заявили, что в следующем году материнский капитал будет индексирован и семьи, в которых появится второй ребенок, смогут рассчитывать на повышенные выплаты.

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подтвердила эту информацию и назвала сумму, на которую увеличатся выплаты.

Депутат отметила, что капитал не индексировался, будущее повышение рассчитано исходя из показателей инфляции в стране и сумме пересчета всех социальных пособий.

- При условии, что первый ребенок родился в период с 1 января 2020 года и далее, на второго ребенка материнский капитал в 2021 году составит 639 тысяч рублей, на 2022 год — 665 тысяч рублей, и уже в 2023 году — 691 тысячу рублей, — сказала Светлана Бессараб ФАН.

По ее словам, маткапитал и в будущем будет расти быстрыми темпами, так как его «ежегодная индексация обязательна».

- Мы приняли закон, где прописана обязательная индексация социальных выплат ежегодно, - подчеркнула собеседница агентства.

Ранее в Госдуме задались вопросом возврата средств капитала и перенаправлением его на другие цели, сообщает ОТР.